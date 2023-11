Ue: Gentiloni, anno economico difficile, modesta ripresa nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci stiamo avvicinando alla fine di un anno difficile per l'economia dell'Ue. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in occasione della presentazione delle previsioni economiche autunnali della Commissione europea. "Le forti pressioni sui prezzi e la stretta monetaria necessaria a contenerle, nonché la debolezza della domanda mondiale, hanno avuto un impatto su famiglie e imprese. Guardando al 2024, prevediamo una modesta ripresa della crescita grazie all'ulteriore attenuazione dell'inflazione e alla tenuta del mercato del lavoro", ha detto. "Grazie anche allo Strumento per la ripresa e la resilienza, gli investimenti continueranno ad aumentare. Il debito pubblico e il deficit dovrebbero continuare a diminuire, anche se più gradualmente", ha aggiunto. "Il conflitto in corso in Medio Oriente ha avuto finora un impatto economico limitato al di fuori della regione, ma l'acuirsi delle tensioni geopolitiche ha ulteriormente accresciuto l'incertezza e i rischi che offuscano le prospettive", ha concluso. (Beb)