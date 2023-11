Carceri: Nordio, caserme diventino spazi compatibili per detenuti di minore pericolosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra idea è individuare nelle caserme dismesse spazi compatibili con detenuti di minore pericolosità, dove ci sono spazi idonei allo sport e al lavoro". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del convegno "Tra storia e prospettiva. Vent'anni di Garante di Roma Capitale e dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale" nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio. Per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani "per dare attuazione al principio costituzionale occorrono due cose: i detenuti vanno posti in condizione di lavorare nel carcere e devono avere spazi sufficienti per attività fisiche come lo sport, che sono distensive ed evitano forme di conflittualità - ha spiegato -. Qui c'è il problema fondamentale: dove gli spazi esistono i risultati si vedono. In altri casi, come Regina Coeli, gli spazi non ci sono. Dunque il primo obiettivo è ridurre l'affollamento e trovare nuovi spazi e strutture. Per quanto riguarda chi è detenuto per reati minori, infatti - ha concluso il ministro - l'espiazione di pene residue non dovrebbe per forza essere affidata alle sbarre ma dovrebbero essere trovate soluzioni alternative". (Rer)