- Il Pil della Francia dovrebbe crescere dell'1 per cento nel 2023, per poi aumentare dell'1,2 per cento l'anno successivo e dell'1,4 per cento nel 2025. È quanto emerge dalle stime autunnali dall'Unione europea. Il deficit pubblico quest'anno si attesterà al 4,8 per cento del Pil, per poi scendere al 4,4 per cento nel 2024 e al 4,3 per cento nel 2025. (Frp)