Medio Oriente: Tajani, per tregua umanitaria parti interrompano azioni di guerra, anche Hamas e Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è favorevole a pause nei combattimenti per permettere alla popolazione civile di percorrere i corridoi umanitari ed evitare ulteriori perdite ma non basta che lo accetti Israele. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’assemblea nazionale di Federmanager. “Hezbollah e Hamas devono smettere di lanciare missili contro Israele. Per raggiungere una tregua umanitaria, entrambe le parti – o tre – devono interrompere le azioni di guerra”, ha spiegato il ministro. “La situazione a Gaza è drammatica. Abbiamo fatto tutto ciò che si può e si poteva per cercare di convincere Israele a non colpire la popolazione civile. Siamo d’accordo con gli Stati Uniti che non si possa combattere dentro gli ospedali. Bisogna ben distinguere tra Hamas – un’organizzazione terroristica responsabile per tutto ciò che sta accadendo e che utilizza la popolazione civile come scudo umano – e i palestinesi che nulla hanno a che fare con Hamas”, ha continuato Tajani. “L’Italia si è dichiarata disponibile tramite gli Emirati Arabi Uniti ad accogliere feriti palestinesi negli ospedali italiani e inviare anche medici negli Emirati. Abbiamo inviato una nave ospedale pronta ad accogliere feriti quando sarà possibile farlo. Siamo favorevoli a un corridoio marittimo, come proposto da Cipro, per aiutare i feriti. Siamo pronti a inviare anche dentro la Striscia un ospedale militare da campo”, ha affermato il capo della diplomazia italiana. “Stanno entrando 16 tonnellate di beni che abbiamo inviato. Ci auguriamo che possa aumentare il numero di tir in grado di entrare attraverso il valico di Rafah. La nostra posizione è sempre stata chiara: l’Italia ha partecipato al vertice di Parigi per aiutare la popolazione civile a Gaza e anche al vertice per la pace organizzato sempre dalla Francia il giorno successivo. Cerchiamo di aiutare la popolazione civile e di far sì che possano essere rilasciati tutti gli ostaggi, ci auguriamo che siano tutti vivi”, ha dichiarato Tajani. (Res)