Avellino: 520 mila euro percepiti indebitamente come Rdc, 30 denunciati

- I reparti alle dipendenze del Comando provinciale di Avellino, al termine di indagini condotte nel corrente mese, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica complessivamente 30 persone fisiche, residenti in Irpinia, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo di oltre 520 mila euro. Gli stessi soggetti sono stati, altresì, segnalati agli uffici competenti dell’Inps per il recupero delle somme indebitamente percepite. Le investigazioni hanno preso avvio da una precedente attività di analisi avviata dal Comando Provinciale che si prefiggeva lo scopo di contrastare l’indebita percezione del sussidio del “reddito di cittadinanza” da parte di soggetti che, in particolare, avevano omesso di indicare, sia nella fase di redazione della Dichiarazione sostitutiva unica, che in quella di richiesta di partecipazione alla misura sociale, comprese le successive comunicazioni obbligatorie all’Inps, il possesso di valori del patrimonio mobiliare superiori a quelli fissati per legge. (segue) (Rin)