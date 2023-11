Imprese: Sparkle espande la sua rete internazionale in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia l'espansione della propria rete in Sudafrica con l'apertura di due nuovi Punti di Presenza (PoP) a Città del Capo e Johannesburg. Completamente integrati con la dorsale IP globale Tier-1 di Sparkle Seabone - che vanta un'ampia copertura in Africa - e con il cavo sottomarino Equiano che collega il Sudafrica alla Nigeria e al Portogallo, i nuovi PoP aumentano la capillarità della rete africana di Sparkle. Con questo potenziamento, Sparkle migliora ulteriormente le soluzioni di connettività offerte nel continente rispondendo all'enorme richiesta di dati trainata dalle nuove tecnologie, dalle piattaforme multimediali e dai servizi basati sul cloud che richiedono una connessione a Internet onnipresente. (segue) (Com)