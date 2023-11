Medio Oriente: ambasciatore russo in Israele, Usa spingono Tel Aviv ad azioni severe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece di ammettere i loro errori, gli Stati Uniti stanno spingendo Israele ad adottare misure severe nel conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha sostenuto l'ambasciatore russo in Israele, Anatolij Viktorov, intervistato dal canale "Rossija 24". Secondo il diplomatico, l'attuale aggravamento del conflitto è in gran parte il risultato della "fallita politica mediorientale" degli Stati Uniti, che "ha usurpato molti processi" e ha spinto ad accordi senza tener conto degli interessi dei Paesi della regione. Allo stesso tempo, le autorità di Washington "hanno dichiarato formalmente la soluzione al problema palestinese senza affrontarlo direttamente". "Ora, a mio parere, invece di riconoscere i loro fallimenti e unirsi all'azione collettiva nella regione, (gli Usa) continuano di nuovo la linea di azioni unilaterali e spingono Israele, come mi sembra, ad alcune misure severe che non dovrebbero essere prese nelle condizioni attuali", ha detto Viktorov. Per il diplomatico, "tutto questo viene fatto in modo che la situazione diventi piu difficile" per dare possibilità a Washington di "dettare le proprie condizioni". "Diciamolo direttamente: questo non è il modo in cui è necessario risolvere questo conflitto", ha concluso Viktorov. (Rum)