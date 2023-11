Imprese: fonti stampa, spagnola Acs valuta cessione totale strada a pedaggio in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Acs potrebbe cedere il 43,6 per cento della concessione della strada a pedaggio SH-288 in Texas, negli Stati Uniti, dopo aver concordato recentemente la vendita del 56,7 per cento della sua quota ad Abertis per 1,4 miliardi di euro. L'operazione, tuttavia, dovrebbe concludersi entro la fine del 2023. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", la valutazione della partecipazione detenuta dal gruppo presieduto da Florentino Perez supera un miliardo di euro e potrebbe suscitare un elevato interesse sul mercato, soprattutto tra i fondi infrastrutturali e pensionistici. Acs, attraverso le sue controllate Iridium, Dragados e Pulice Construction, ha guidato il consorzio che nel 2015 si è aggiudicato l'appalto per il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di quattro nuove corsie a pedaggio sulla SH-288. La durata della gestione è prevista fino al 2068. La strada si estende per 17 chilometri dalla Us 59 al confine meridionale della contea di Harris, che comprende la città di Houston.(Spm)