Ostia: occupazioni abusive e furto di energia elettrica, denunciate 13 persone

- Sono 13 le persone denunciate dalle pattuglie della Polizia di Roma Capitale al termine di una vasta serie di controlli svolti all'interno di alcuni appartamenti, in via Marino Fasan, in zona Ostia Nuova. Gli agenti del X Gruppo Mare, in collaborazione con il personale della Guardia di Finanza, hanno individuato 8 occupanti abusivi e denunciato all'Autorità giudiziaria 5 persone, responsabili della realizzazione di allacci per il furto di energia elettrica. Su disposizione della Procura di Roma sono stati svolti accertamenti in 18 appartamenti, di proprietà di Roma Capitale, dei quali è stato disposto anche un provvedimento di sequestro nell'ambito di un'indagine sullo spaccio di droga nella zona. All'interno sono state trovate alcune dosi, materiale per la preparazione e la vendita delle sostanze stupefacenti e oltre 1300 euro in contanti riconducibili all'attività illegale di spaccio. (Rer)