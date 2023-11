Sardegna: Confartigianato, a Bruxelles le difficoltà delle imprenditrici sarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donne sarde al centro dello sviluppo e dell’economia dell’Isola, artefici del loro futuro ma che affrontano ogni giorno le difficoltà di essere contemporaneamente figlie, compagne, madri, mogli e imprenditrici. Soprattutto per queste ultime, le parole scolpite nell’animo sono fatica e resilienza. Di questo ha parlato, ieri sera a Bruxelles, la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, chiamata a rappresentare le donne sarde, italiane e del Mediterraneo nell’iniziativa “Eurochambres Women Entrepreneurs event”, evento organizzato dalla rappresentanza della Camera di Commercio della Turchia presso l’Unione Europea. La Sardegna è spesso troppo lontana dalle politiche di Bruxelles dove si decidono le sorti delle nostre imprese, dei nostri territori e del nostro popolo – ha detto Lai - per questo come Associazione d’Impresa siamo venuti nel cuore delle Istituzioni Europee perché abbiamo l’idea di una Sardegna che si integri e che sia una opportunità per lo sviluppo di tutto il resto dell’Italia e di tutto il resto del Continente Europeo”. “Confartigianato Sardegna vuole, con le proprie imprese, essere quella spina dorsale che continua a mantenere in piedi l’economia dell’intero territorio regionale – prosegue la Lai - ma per poterlo fare c’è la necessità che qui, dove si prendono le decisioni, si ricordino che i collegamenti e le infrastrutture, sono essenziali per partire dalle stesse condizioni dalle quali partono le attività produttive di tutte le altre regioni europee”. Ed è con questa premessa che la Presidente di Confartigianato Sardegna, ha aperto il suo discorso sulle donne sarde. (segue) (Rsc)