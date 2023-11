Sardegna: Confartigianato, a Bruxelles le difficoltà delle imprenditrici sarde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le donne sarde sono da sempre un pilastro fondamentale della società, contribuendo in modo significativo al tessuto sociale ed economico dell'isola – ha proseguito la Presidente Lai alla platea di ascoltatrici – le imprenditrici isolane, anche in una terra così ricca di talento come la nostra, da sempre pagano un prezzo altissimo per affermarsi nel sistema economico, sociale e politico. Affrontano sfide significative mentre cercano di farsi largo nel mondo degli affari e dell’impresa. Sono straordinarie, dotate di resilienza, capacità multitasking e dedizione straordinaria nel lavoro come nella famiglia. Ed è su queste doti che loro continuano a far leva per essere artefici del loro futuro e del loro sviluppo. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, molti ostacoli rimangono, ostacoli che limitano le loro opportunità di successo”. Poi ha presentato i numeri delle donne imprenditrici nell’Isola. Sono quasi 40mila le capitane d’impresa che, in Sardegna, con enormi sacrifici, resistono alla crisi, si adattano alle nuove esigenze e vanno a caccia di mercati e opportunità per crescere. Di queste ben 5.004 sono titolari di aziende artigiane che, con il loro impegno, si occupano di agroalimentare e servizi alla persona, supporto alle imprese e cura del verde ma anche di edilizia, costruzioni, attività manifatturiere e servizi di comunicazione. Nella nostra Isola, oggi le imprese artigiane femminili registrate presso le Camere di Commercio rappresentano il 20,7 per cento del panorama artigiano dell’isola, un piccolo-grande esercito attività produttive a conduzione femminile all’interno di un importante sistema imprenditoriale rosa. (segue) (Rsc)