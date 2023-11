Sardegna: Confartigianato, a Bruxelles le difficoltà delle imprenditrici sarde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nutrita anche la “pattuglia” delle realtà imprenditoriali femminili che in Sardegna sono gestite da straniere: 2.465 attività di cui 460 dirette da giovani non italiane. A livello nazionale la componente straniera che guida “imprese donna” rappresenta il 10,7 per cento delle quasi 1 milione 335mila imprese rosa in Italia. In un anno la crescita è stata del +3,7 per cento, raggiungendo quota 143mila. La gran parte di queste iniziative ha meno di dieci anni di vita, dal 2010 in poi sono nate oltre 98mila aziende quasi il 70% del totale. Per la Presidente “sebbene le imprenditrici sarde siano caratterizzate da un'indomita resilienza e spirito innovativo, è fondamentale riconoscere le sfide uniche che devono affrontare e superare. Dal difficile accesso al finanziamento alle complesse dinamiche di conciliazione tra lavoro e famiglia, le barriere di genere rimangono una realtà con cui molte imprenditrici si confrontano quotidianamente”. E ancora “i dati economici confermano che, nonostante il 2021 sia stato un anno di ripresa, le imprenditrici hanno lottato per recuperare i livelli di fatturato pre-crisi, con una variazione media dei ricavi del -9,7 per cento. Tale situazione è particolarmente evidente nei settori della moda e del benessere, fortemente colpiti dagli effetti della crisi sanitaria. Le donne imprenditrici con figli affrontano sfide aggiuntive, con un tasso di occupazione inferiore rispetto alle donne senza figli. Questo sottolinea l'importanza di affrontare le questioni legate alla conciliazione tra lavoro e famiglia”. (segue) (Rsc)