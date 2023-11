Sardegna: Confartigianato, a Bruxelles le difficoltà delle imprenditrici sarde (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lai ha anche ricordato come Confartigianato abbia calcolato come il tasso di occupazione delle donne senza figli sia pari al 55,5 per cento, ma scenda al 52,8 per cento per le donne con figli. Addirittura il tasso di occupazione scende al 44,7 per cento per le donne con figli tra i 25 e i 34 anni. “Conciliare lavoro e famiglia è ancora un grande problema per le imprenditrici artigiane – ha sottolineato - il 44,3 per cento denuncia difficoltà penalizzanti nel dividersi tra gli impegni lavorativi e la cura della famiglia”. Poi le proposte sulle politiche di Parità di Genere: “Chiediamo alle istituzioni di promuovere politiche volte a ridurre le discriminazioni di genere e a facilitare l'accesso delle donne al credito e al sostegno imprenditoriale”. Poi la Formazione su Misura: “Sollecitiamo investimenti mirati in programmi di formazione imprenditoriale specifici per le donne, garantendo così l'acquisizione delle competenze necessarie per gestire con successo le proprie attività”. E ancora le Reti di Supporto: “Dobbiamo incoraggiare la creazione di reti di supporto tra donne imprenditrici, offrendo loro un luogo dove condividere esperienze, conoscenze e risorse per favorire il successo imprenditoriale”. Poi l’Assistenza all'Infanzia Accessibile: “Chiediamo la realizzazione di servizi di assistenza all'infanzia accessibili per facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia”.“E’ imprescindibile affrontare le sfide insieme per un futuro prospero – ha concluso la Presidente Lai - superare questi ostacoli richiederà uno sforzo congiunto. Le donne imprenditrici in Sardegna rappresentano una risorsa inestimabile, e il loro successo avrà un impatto positivo sull'intera comunità. Per questo, crediamo che la Società e i Governi debbano collaborare per creare un ambiente imprenditoriale più equo e inclusivo, dove ogni donna possa prosperare e contribuire al progresso dell'isola”. (Rsc)