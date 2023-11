Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un progetto editoriale che già oggi pone Nova ai vertici del settore informativo, grazie a una diversificazione di prodotti e di piattaforme di grande qualità" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale dellaLombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEPress preview di Federica Marangoni La luce della mente – un'insegna urbana. Intervengono, tra gli altri: Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano; Simone Bemporad, Group Chief Communications & Public Affairs Officer, Assicurazioni Generali.Palazzo Reale, Cortile d'Onore, Piazza Duomo, 12 (ore 11)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'inaugurazione di Merlata Bloom.Cascina Merlata, via Daimler, 61 (ore 12)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'apertura di BookCity Milano 2023 e consegna il Sigillo della Città a Orhan Pamuk.Teatro Dal Verme, via S. Giovanni sul Muro, 2 (ore 20)REGIONEL'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, porta i saluti istituzionali al convegno “Le iniziative e i progetti in ambito sociale attivi sul territorio della Provincia di Pavia”.ATS di Pavia, viale Indipendenza, 1 (ore 9)L'assessore all'Università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi, e il sottosegretario alla Presidenza con delega all'autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, intervengono alla prima tappa del tour, organizzato dalla Regione in collaborazione con Unioncamere Lombardia, per presentare le opportunità che offre il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027.Lariofiere, Viale Resegone, Erba/Co (ore 9:30)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi interviene al convegno “Sussidiarietà circolare, fattore di crescita e sviluppo delle imprese e del territorio”.Palazzo Lombardia sala Biagi, ingresso N4, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)L'assessore a Turismo, moda e marketing territoriale Barbara Mazzali, visita la Fondazione Its Academy Innovaprofessioni.Fondazione Its Academy Innovaprofessioni viale Murillo, 17 (ore 10)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso visita il complesso monumentale della Parrocchia Prepositurale San Vittore Martire.via Martignoni 17 Arsago Seprio/Va (ore10:30)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, partecipa alla proiezione del documentario “Scaltri ingenui”.Cinema Teatro Politeama corso Cavour, 20 Pavia (ore 11).L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi interviene alla conferenza “Sustainable finance in real estate project”.Four Season Hotel via Gesù, 6/8 (ore 11:30).Il presidente Attilio Fontana interviene all'inaugurazione di Merlata Bloom MilanoInaugurazione Merlata Bloom Milano presso via Daimler 61 (ore 12)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, premia le nuove “Attività storiche” della provincia di Bergamo riconosciute quest'anno da Regione Lombardia. A seguire l'assessore Guidesi effettua una visita sul territorio nell'ambito del tour dedicato alle imprese.Camera di Commercio, via Petrarca,10 Bergamo (ore 14:30); azienda Officine Meccaniche Ciocca spa via Treviglio, 44 - Brignano Gera d'Adda/Bg (ore 16:45)L'assessore all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, conclude, l'evento “Questa Pac conviene alle imprese agricole? Gli strumenti della programmazione della nuova Pac tra contributi e in calo e impegni in aumento”.Polo espositivo, viale Medaglie d'Oro, 1 – Codogno/Lo (ore 15)L'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali, partecipa alla premiazione dei talenti lombardi nell'ambito dell'evento “ADI Lombardia -Premio Eccellenze Lombarde”.Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber, piazza Duca d'Aosta, 3 (ore 16)VARIEConvegno “Oltre il genere. Identità biologica, ruoli sociali e familiari a confronto”. Intervengono, tra gli altri: la prorettrice a Legalità, trasparenza e parità dei diritt Marilisa D’Amico; le professoresse Flora Peyvandi e Laura Fugazzola; Anna Maria Gandolfi, consigliera regionale della parità di Regione Lombardia; Roberto Carlo Rossi, presidente dell’ordine provinciale dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.Università Statale, Sala Napoleonica, via Sant’Antonio, 12 (ore 8:30)Convegno organizzato da Uil "Politiche attive per i neet: costruire ponti verso l'inclusione sociale dei giovani".Teatro Anteo, Piazza 25 Aprile, 8 (ore 10)Building Innovation Forum. Intervengono, tra gli altri: Enrico Pazzali, Presidente, Fondazione Fiera Milano; Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Regione Lombardia; Giancarlo Tancredi, Assessore alla rigenerazione urbana, Comune di Milano.Rho Fiera Milano Red Lounge, Centro Congressi Stella Polare (ore 10:30)Allestimento dello striscione del Comune di Varese contro la violenza sulle donne. È presente l'assessora alle Pari Opportunità Rossella Dimaggiovia Sacco (ore10:30)La costruzione della nuova Repubblica da sogno a realtà Rileggere i lavori dell'Assemblea Costituente a 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Intervengono, Giovanna lannantuoni; Natascia Marchei; Piergaetano Marchetti; Giuseppe Valditara. Dialogo con Marta Cartabia e Giulio Enea Vigevani Modera Ferruccio de BortoliUniversità degli Studi di Milano-Bicocca Edificio U12 - Auditorium G. Martinotti via Vizzola, 5 (ore 11)Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Presidente della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno firmano il Protocollo d’intesa fra il Ministero e la Fondazione Banco Alimentare Onlus “Educazione al valore del cibo per una cultura del recupero alimentare nelle Istituzioni scolastiche”.Fondazione Vasilij Grossman ,via Inganni, 12 (ore 13)Summit organizzato da Coldiretti “Questa Pac onviene alle imprese agricole? Gli strumenti di programmazione della Politica Agricola tra contributi in calo e impegni in aumento". Intervengono, tra gli altri: Alessandro Rota, presidente di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza; Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia, Alessandro Beduschi, assessore regionale all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste; Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia di Lodi; Francesco Passerini, sindaco di Codogno.Teatro del polo fieristico, viale Medaglie d'Oro 1 Codogno/Lo (ore 14)Conferenza stampa di Generali /CityLife. Intervengono, tra gli altri: Aldo Mazzocco ceo Generali Real Estate; Paolo Micucci, ceo CityLife.Piazza Tre Torri 1 CityLife (ore 18)Organismi Evoluzione. L'arte guarda la sostenibilità.Rho Fiera Milano, Auditorium Centro Congressi Stella Polare (ore 18)MONZAPresentazione di Insieme a Natale 2023: il programma delle iniziative in programma in città dedicate al periodo Natalizio. Intervengono, tra gli altri il Sindaco Paolo Pilotto con l’assessore al Commercio e marketing Territoriale Carlo Abbà l’assessore alla Cultura, Parco e Villa Reale Arianna Bettin; l’assessore al Welfare e salute, Egidio Riva.Comune di Monza, Sala Giunta, 2° piano, Piazza Trento e Trieste (ore 11:30)Immagine(Rem)