Medio Oriente: ministro Esteri Egitto discute con autorità Kenya degli sviluppi a Gaza

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha discusso con il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente del Kenya, Monica Juma, degli sviluppi della guerra in corso nella Striscia di Gaza. Lo afferma in un comunicato stampa il portavoce ministeriale Ahmed Abou-Zeid. Le parti hanno scambiato opinioni e valutazioni sulle modalità per contenere il deterioramento della situazione umanitaria e di sicurezza nella Striscia di Gaza. Hanno concordato sull’inevitabilità di raggiungere un cessate il fuoco immediato e sulla necessità che Israele interrompa tutte le pratiche che violano il diritto internazionale, compreso il trasferimento forzato dei palestinesi. Il capo della diplomazia egiziana e il rappresentante del Kenya hanno inoltre convenuto sulla necessità di intensificare gli sforzi internazionali per fornire aiuti umanitari e di soccorso in modo completo e sostenibile in modo da soddisfare le urgenti esigenze del popolo palestinese. Le discussioni hanno toccato in dettaglio anche la situazione umanitaria a Gaza. Al riguardo, il ministro Shoukry ha sottolineato la necessità che le parti internazionali si assumano le proprie responsabilità per fermare la sofferenza umana a cui è esposto il popolo palestinese. (Cae)