Romania: previsione di crescita economica nel 2023 ridotta al 2 per cento

- La Commissione nazionale per strategia e previsioni ha corretto al ribasso la previsione di crescita economica della Romania per il 2023 dal 2,8 al 2 per cento. Lo ha riferito un comunicato dell'ente. Il ridimensionamento della previsione è avvenuto alla luce del calo registrato dall'industria e dei risultati molto deboli del settore agricolo. La crescita economica sarà invece sostenuta dall'edilizia e dai servizi. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 4,4 per cento, mentre il reddito medio lordo aumentare di circa il 13 per cento, che in termini reali significa una crescita del 3 per cento. (Rob)