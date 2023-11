Medio Oriente: Al Sisi e Putin discutono della situazione a Gaza, focus su tregua e aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dall’omologo russo Vladimir Putin. Lo ha affermato in un comunicato stampa il portavoce presidenziale Ahmed Fahmi. La telefonata ha toccato gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. Il presidente Al Sisi ha fatto il punto sugli sforzi del Cairo per raggiungere una tregua, oltre all’impegno per far accedere gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza insieme all'evacuazione degli stranieri e dei palestinesi feriti. Entrambi i presidenti hanno convenuto di intensificare gli sforzi internazionali verso un cessate il fuoco immediato, consentire l'accesso urgente agli aiuti umanitari e adottare le misure necessarie per proteggere i civili e fermare gli spargimenti di sangue, in preparazione di un percorso politico volto a risolvere il conflitto sulla base della soluzione che prevede la creazione di due Stati, uno israeliano e l’altro palestinese. Al Sisi e Putin hanno poi discusso delle modalità per rafforzare i legami bilaterali in una serie di settori della cooperazione bilaterale. (Cae)