Balcani: indagine SecuriMeter, cittadini preoccupati soprattutto per criminalità e corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali preoccupazioni dei cittadini dei Balcani occidentali sono la corruzione e la criminalità organizzata. Lo rivela la terza edizione del sondaggio d'opinione pubblica "SecuriMeter", secondo cui oltre il 60 per cento dei cittadini della regione balcanica ritiene che il problema più grande nel campo della sicurezza sia la criminalità organizzata, di pari passo con la corruzione che secondo il 55 per cento degli stessi è in aumento. Quando si parla di migrazione, il 70 per cento dei cittadini concorda sul fatto che la regione deve fornire assistenza ai migranti che necessitano di protezione, sebbene l'80 per cento ritenga che l'Unione europea debba fare di più per condividere tale onere. Il 73 per cento dei cittadini ritiene in tal senso che approfondire la cooperazione sul controllo delle frontiere dei Balcani occidentali sia un modo per gestire l'immigrazione clandestina. I dati mostrano infine che il 62 per cento degli emigrati dalla regione prevede di rimanere all'estero per diversi anni o per sempre. L'indagine "SecuriMeter" è stata condotta dal 14 maggio al 2 giugno e ha coinvolto 6.023 cittadini della regione. (Seb)