Roma: Gualtieri, orgoglioso di aver fatto ripartire le opere

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In due anni da sindaco “sono orgoglioso di aver deciso di non rimandare più gli interventi, di aver trovato delle risorse, di aver fatto partire tantissime opere per trasformare Roma”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in un’intervista al programma radiofonico “Gli Inascoltabili” in onda su Radio Roma Sound fm90, a margine del sopralluogo effettuato ieri sera al cantiere di viale Trastevere. “C’è tantissimo da fare - ha aggiunto - ad esempio rendere più efficiente la macchina amministrativa. Richiederà del tempo, ma questo tipo di scadenze, anche serrate, come il Giubileo e il Pnrr aiutano tutti. Aiutano l’amministrazione a migliorare e ad agire nel modo più efficiente. Quindi anche queste sfide poi servono ad avere un’amministrazione che anche dopo funzionerà meglio”, ha concluso Gualtieri. (Rer)