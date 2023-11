Roma: Gualtieri, visite notturne ai cantieri perché molti lavori vengono svolti di sera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi vedete spesso la notte a visitare i cantieri di Roma perché ce ne sono tanti e fortunatamente molti di questi li riusciamo a svolgere la notte per non dare disturbo ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in un’intervista al programma radiofonico “Gli Inascoltabili” in onda su Radio Roma Sound fm90, a margine del sopralluogo effettuato ieri sera al cantiere di viale Trastevere. “Questo è fondamentale perché tutto il primo tratto di viale Trastevere che era ridotto in condizioni vergognose ed è un rifacimento in profondità. In tre settimane si fa tutta la parte fino a via Ippolito Nievo, con le nuove alberature togliendo gli alberi secchi, si fa un lavoro veramente fatto bene. Poi si proseguirà fino al Tevere”, ha concluso Gualtieri. (Rer)