Russia-Libia: il consigliere della sicurezza nazionale Bushnaf a Mosca

- Il consigliere libico per la sicurezza nazionale Ibrahim Bushnaf ha incontrato martedì a Mosca il viceministro degli Esteri e inviato speciale del presidente russo in Medio Oriente e nei Paesi africani, Mikhail Bogdanov. Lo riferisce il quotidiano libico "Al Anbaa". Le parti hanno discusso delle modalità per portare avanti il processo politico fino alle elezioni. Hanno inoltre parlato dei legami bilaterali e dei meccanismi per rafforzarli a tutti i livelli, oltre a una serie di questioni di interesse condiviso a livello locale, regionale e internazionale, tra cui primeggiano le situazioni nella Striscia di Gaza, in Medio Oriente e in Africa. Bushnaf ha incontrato anche Nikolai Patrushev, Segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa e il vice ministro Protezione civile russa, Alexey Sirko.(Lit)