Sciopero: Orlando (Pd), scegliere che giorno fare lo sciopero compete solo al sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La moralistica valutazione su che giorno fare lo sciopero non deve competere ad altri che non al sindacato che se ne assumerà le responsabilità del caso". Lo ha detto Andrea Orlando, deputato del Partito Democratico, ad "Agorà" su Rai 3. Sullo sciopero indetto da Cgil e Uil per venerdì 17 novembre "abbiamo chiesto conto del perché si limiti il diritto di sciopero", ha aggiunto l'ex ministro del Lavoro relativamente all'audizione di oggi della presidente dell'Autorità garante per gli scioperi. "Le lezioni di stakanovismo di Salvini - ha poi concluso Orlando - servono più per riempire le pagine dei giornali che non per affrontare la questione". (Rin)