Libano: rilasciato l’uomo accusato dell’uccisione di un casco blu dell’Unifil

- Un tribunale militare libanese ha rilasciato Mohammed Ayad, l’uomo accusato dell’uccisione di Sean Rooney, casco blu del contingente irlandese della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil). A riferirlo è il quotidiano libanese “Nidaa al Watan”, secondo il quale Ayad, rilasciato su cauzione, appartiene al movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. L’atto di accusa emesso dal giudice del tribunale militare, Fadi Sawan, all’inizio dell’anno, lo aveva accusato di omicidio assieme ad altre quattro persone, attualmente latitanti, tutte appartenenti a Hezbollah. Il 14 dicembre del 2022, Rooney era stato ucciso e tre dei suoi commilitoni erano rimasti feriti in un attacco contro il blindato a bordo del quale viaggiavano nella regione di Al Aqibiya, a sud di Sidone, nel sud del Libano. Meno di due settimane dopo, Hezbollah aveva consegnato alle Forze armate libanesi il principale sospettato, accusato assieme ad altre quattro persone di "aver costituito un gruppo di malviventi con l'obiettivo di compiere un singolo progetto criminale". Il giudice Sawan, inoltre, aveva confermato che "le azioni del detenuto Mohammad Ayad e di altri quattro fuggitivi corrispondevano al paragrafo cinque dell'articolo 549 del codice penale libanese, che prevede la pena di morte per i crimini commessi contro funzionari governativi durante l’esercizio dei loro incarichi o a causa di essi. (Lib)