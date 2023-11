Balneari: Gasparri (FI), tutelare le imprese nel confronto con le istituzioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "C'è spazio per tutelare le imprese balneari nel confronto con le istituzioni europee. Infatti tavolo tecnico del governo di centrodestra ha accertato che in Italia le spiagge non sono una risorsa scarsa. Ce ne sono in gran quantità per eventuali nuovi imprenditori che volessero entrare nel settore". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. "Per questo il governo ha deciso di continuare un confronto in sede europea per dimostrare che ciò che anche la sentenza degli organi europei prevedeva é stato constatato sul campo. Ci sono ampi spazi per nuove iniziative e quindi non essendo scarsa la risorsa, ai sensi della direttiva Bolkestein, non c'è motivo di applicare procedure di gara a questo settore. Bisogna dare continuità alle imprese, incoraggiare gli investimenti. Peraltro bisogna tenere contro dei danni subiti ogni anno da imprese fragili a causa delle mareggiate. Tra l'altro le imprese balneari sono essenziali per il pil prodotto dal settore turistico". (Rin)