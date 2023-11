Ucraina: Yermak, continuo sostegno di Usa a nostro Paese soddisfa interessi di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proseguiimento del sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina rispetta pienamente l'interesse nazionale di Washington. Lo ha affermato su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, che si trova nella capitale statunitense in visita ufficiale. Yermak ha detto di aver incontrato i rappresentanti delle due camere del Congresso. "Ho espresso gratitudine a entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e all'intero popolo statunitense per il forte sostegno e la quantità senza precedenti di assistenza al nostro Stato nella lotta contro l'aggressione russa. Apprezziamo molto l'unità di entrambi i partiti statunitensi nel sostenere l'Ucraina. E contiamo sul fatto che questa unità sarà mantenuta", si legge nel messaggio di Yermak. Il funzionario presidenziale ucraino ha sottolineato l'importanza di una rapida considerazione della richiesta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per l'ulteriore finanziamento di aiuti all'Ucraina. (segue) (Kiu)