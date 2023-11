Ucraina: Yermak, continuo sostegno di Usa a nostro Paese soddisfa interessi di Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora l'Ucraina si oppone al nuovo asse del male rappresentato da Russia, Iran e Corea del Nord, quindi la continuazione dell'assistenza al nostro Stato non è solo di fondamentale importanza per l'Ucraina, ma soddisfa pienamente gli interessi nazionali degli Stati Uniti", ha osservato Yermak. Il capo dell'ufficio presidenziale ha evidenziato che nell'inverno si prevede un aumento di attacchi missilistici russi, quindi l'Ucraina ha bisogno di una maggiore protezione aerea. Infine, Yermak ha parlato l'adesione del suo Paese all'Ue e alla Nato, la confisca dei beni russi congelati per finanziare la ricostruzione postbellica dell'Ucraina, l'aumento delle sanzioni contro la Russia e il ritorno di bambini ucraini deportati illegalmente. (Kiu)