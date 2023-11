Libia: inviato Onu Bathily sollecita la formazione di un governo unitario per indire le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdoulaye Bathily, l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, ha sottolineato l'importanza di formare un governo unificato che miri a raggiungere la stabilità, contribuendo alla ricostruzione del sud, al suo sviluppo e alla distribuzione equa delle risorse del Paese per garantire l'unità. Durante un incontro con Musa al Koni, vicepresidente del Consiglio presidenziale a Tripoli, il rappresentante delle Nazioni Unite ha anche chiesto sforzi verso l’unità con l’obiettivo di tenere elezioni, i cui risultati verrebbero accettati da tutte le parti. All’incontro hanno partecipato altri leader e ministri libici, con cui Bathily ha affrontato gli sviluppi della situazione in Libia a tutti i livelli e la situazione nelle aree meridionali, che sono state colpite da tutte le crisi negli ultimi anni. Inoltre, sono stati esaminati gli effetti degli eventi che affliggono i Paesi vicini e le loro ripercussioni negative sul Fezzan e sulla demografia della regione, come il contrabbando, a causa della debole sicurezza delle frontiere. (Lit)