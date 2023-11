Droga: vasta operazione a Siracusa, 19 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore del mattino, su delega di questa Procura distrettuale della Repubblica, militari del comando provinciale di Siracusa, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia”, dal Nucleo Elicotteri e dal Nucleo Cinofili di Catania, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti di 19 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi. L’attività di indagine, coordinata da questa procura della Repubblica e condotta dal Nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Siracusa, ha consentito di evidenziare la sussistenza di un grave quadro indiziario, commisurato all’attuale fase delle indagini in cui il contraddittorio tra le parti non risulta instaurato in modo completo, relativamente all’esistenza di una organizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, cocaina free base (crack), hashish e marijuana, operante in Siracusa, ed in particolare nel quartiere “Santalucia” (anche detto “Borgata”). (segue) (Rin)