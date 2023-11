Droga: vasta operazione a Siracusa, 19 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine - sviluppata mediante attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che attraverso videoriprese e pedinamenti - trae origine da un’attività d’iniziativa svolta dal Nucleo Investigativo di Siracusa tesa ad accertare l’esistenza di una importante piazza di spaccio all’interno del quartiere “Borgata” di Siracusa ed in estensione nella zona bassa della città. Sin dalle prime indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, è stato possibile ricostruire l’organigramma del sodalizio criminale, caratterizzato da una precisa distribuzione di ruoli e compiti al suo interno. Il gruppo, avvalendosi del carisma criminale dei suoi promotori, secondo l’impostazione accusatoria da sottoporre al vaglio del contraddittorio, si sarebbe imposto, anche attraverso azioni violente e attentati dinamitardi e incendiari, come principale referente nell’importazione della cocaina nella città di Siracusa, rifornendo le altre piazze di spaccio del capoluogo aretuseo e mantenendo l’esclusiva nella zona della “Borgata”.Come già riscontrato in analoghe operazioni, anche il sodalizio criminale operante nel citato quartiere avrebbe sostenuto economicamente i consociati in carcere e le loro famiglie. Il gruppo, inoltre, avrebbe mantenuto strettissimi rapporti con alcuni dei detenuti della casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa ai quali avrebbe tentato di recapitare cellulari e sostanze stupefacenti anche utilizzando un drone, o nascondendo il materiale illecito all’interno di cibi consegnati dai familiari. (segue) (Rin)