Romania: oggi test del sistema missilistico terra-aria Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito romeno testa oggi il funzionamento del sistema missilistico terra-aria Patriot, entrato in dotazione dell'Aeronautica militare nel 2020, nell'ambito dell'esercitazione tattica Patriot Spark 23, che si sta svolgendo in questi giorni nel poligono terra-aria di Capu Midia (sud est della Romania). Lo riferisce l'emittente radiofonica pubblica romena. Il programma prevede lo svolgimento di un'esercitazione per combattere le minacce aeree, identificando, tracciando e neutralizzando con missili alcuni bersagli aerei simulati di diversi tipi di droni. (Rob)