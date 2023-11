Medio Oriente: Forze difesa israeliane esortano il movimento Hamas ad arrendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno esortato tutti gli elementi del movimento islamista palestinese Hamas all’interno dell’ospedale Al Shifa, a Gaza, arrendersi. Lo si apprende da una dichiarazione in lingua inglese diffusa nella notte dalle Idf, nella quale si precisa che nel complesso ospedaliero Al Shifa, dove nella notte le Idf si sono attestate in diversi reparti, è in corso “un’operazione precisa e mirata”. Tra le forze israeliane entrate nel complesso di Al Shifa, si legge ancora nella dichiarazione, ci sono “personale medico e persone che parlano arabo, che hanno affrontato uno specifico programma di addestramento”, con l’obiettivo di “non causare alcun danno ai civili, utilizzati da Hamas come scudi umani”. “Rivolgiamo un appello a tutti i terroristi di Hamas presenti nell’ospedale affinché si arrendano”. (Res)