Usa-Cina: vertice Biden-Xi, Congresso sollecita a sollevare questione dei cittadini Usa detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi deputati e senatori del Congresso federale Usa hanno sollecitato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sollevare con decisione la questione dei cittadini statunitensi detenuti in Cina, in occasione del vertice con l’omologo Xi Jinping in programma oggi a San Francisco. Il deputato repubblicano Michael McCaul, presidente della commissione Affari esteri della Camera, ha fatto riferimento ai tre cittadini Usa che secondo il dipartimento di Stato Usa sono ingiustamente detenuti in Cina: si tratta dell’imprenditore texano Mark Swidan, dell’uomo d’affari sino-americano Kai Li, di New York, e del pastore californiano David Lin. “L’amministrazione Biden deve smettere di fare concessioni sulla base di false promesse, e porre (il Partito comunista cinese) di fronte alle proprie responsabilità per le gravi violazioni dei diritti umani” in Cina, ha affermato McCaul. All’appello si sono uniti altri otto deputati repubblicani, e il democratico Ben Cardin, presidente della commissione Relazioni estere del Senato federale.(Was)