Medio Oriente: assistente segretaria di Stato Leaf in visita nella regione

- L’assistente segretaria di Stato Usa per gli Affari del Vicino Oriente, Barbara A. Leaf, ha intrapreso ieri un viaggio ufficiale in Medio Oriente che si concluderà il 20 novembre. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota, secondo cui la funzionaria incontrerà partner regionali per discutere del conflitto tra Israele e Hamas, compresi gli sforzi per garantire che la crisi non si ripeta, aumentare il flusso di aiuti umanitari a Gaza, evacuare cittadini stranieri e assicurare il ritorno immediato e sicuro di tutti gli ostaggi. La delegazione guidata da Leaf farà tappa a Israele e nel Golfo, compresi gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, il Kuwait, l'Oman e il Bahrain, dove parteciperà al Dialogo di Manama per discutere questioni di sicurezza regionale e condividere risposte politiche.(Was)