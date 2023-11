Usa-Cina: Biden e Xi si incontreranno nella storica tenuta di Filoli per circa quattro ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping in programma oggi si svolgerà presso la storica tenuta di Filoli, a sud di San Francisco, e durerà circa quattro ore. Lo anticipa il servizio radiotelevisivo ufficiale statunitense “Voa News”, che cita “fonti informate in merito alla pianificazione”. I colloqui tra i due leader si svolgono in concomitanza con il summit della Cooperazione economica Asia-Pacific (Apec) in corso proprio a San Francisco. La tenuta di Filoli vanta quasi 265 ettari di terreni naturali con una villa in stile revival georgiano, giardini in stile rinascimentale inglese, un frutteto di 2,8 ettari e un sentiero di 1,6 chilometri. Il programma dell’incontro tra i due leader, che sono giunti entrambi a San Francisco nella serata di ieri, dovrebbe includere un pranzo di lavoro, una passeggiata nella tenuta e un incontro ristretto con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Stasera Xi dovrebbe partecipare a due ricevimenti con una esclusiva cerchia di leader del settore imprenditoriale e della cultura degli Stati Uniti. Un funzionario del governo degli Stati Uniti dovrebbe presentare Xi prima che il leader cinese pronunci un discorso "al popolo statunitense e cinese", secondo una fonte invitata al ricevimento citata da “Voa News”.(Was)