Medio Oriente: direttore ospedale Al Shifa a Forze israeliane, nessuna collaborazione

- Munir al Barsh, direttore dell’ospedale Al Shifa di Gaza, ha rifiutato la collaborazione con le Forze di difesa israeliane (Idf), che nella notte si sono insediate all’interno del complesso dopo sei giorni di assedio. È quanto dichiarato da Al Barsh, raggiunto telefonicamente dalle Idf durante “l’operazione mirata e precisa” all’interno di Al Shifa, il più grande ospedale della Striscia di Gaza. Secondo il corrispondente dell’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, le Idf avevano chiesto ad Al Barsh di scendere nel sottosuolo dell’ospedale, di cooperare e di rispondere ad alcune domande, mentre i loro carri armati si attestavano all’interno di vari reparti della struttura, tra i quali chirurgia, terapia intensiva e il pronto soccorso. “Non posso cooperare con voi e non vi verrò incontro per timore che mi uccidiate senza testimoni”, ha dichiarato Al Barsh in risposta alle richieste delle Idf. “Non lascerò l’ospedale e resterò tra i miei pazienti. Non li abbandonerò e non collaborerò con voi. Arrestatemi o uccidetemi”, ha concluso. (Res)