Corea del Nord-Russia: ministro Risorse naturali Kozlov in visita a Pyongyang

- Una delegazione russa guidata dal ministro delle Risorse naturali Alexander Kozlov si trova in visita a Pyongyang. Lo hanno riferito oggi i media di Stato nordcoreani, che hanno anche dato notizia del collaudo di successo di nuovi motori a propellente solido per missili balistici. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” ("Kcna"), la delegazione guidata da Kozlov è giunta in Corea del Nord ieri sera, per condurre colloqui su economia, scienza e tecnologia. Kozlov ha dichiarato che la Russia desidera sviluppare una "cooperazione sostanziale" con la Corea del Nord basata sugli accordi tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, che si sono incontrati lo scorso settembre in Russia. Il ministro ha ringraziato inoltre la Corea del Nord per il "pieno sostegno" alla Russia su questioni regionali e internazionali.(Git)