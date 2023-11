Energia: Birol (Iea), Italia stia attenta a investire nel gas, il futuro è l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia, Fatih Birol, in una intervista a "Repubblica" spiega che "un allargamento del conflitto in Medio Oriente potrebbe far impennare il prezzo del petrolio. "Se uno o più Paesi produttori fossero coinvolti direttamente nella crisi vedremmo certamente i prezzi subire una spinta al rialzo. D'altra parte dal Medioriente parte un terzo di tutte le esportazioni di greggio. E da lì passano infrastrutture fondamentali per l'approvvigionamento energetico dell'Europa. La crisi Israelo-Palestinese e l'invasione russa dell'Ucraina dimostrano quanto si sbagliasse chi sosteneva che il sistema basato sui combustibili fossili fosse sicuro". Quanto alla Cop28: "Spero in un abbandono ordinato dei combustibili fossili, a cominciare dal carbone. Ma dal mio punto di vista è molto importante che a Cop28 l'industria dell'oil and gas dimostri che si sta impegnando davvero contro il cambiamento climatico. Dubai sarà un momento della verità per i colossi del petrolio". Sembra più alla portata l'abbandono degli combustibili fossili 'unabated', quelli cioè per i quali non sia possibile catturare gran parte della CO2 emessa durante il loro uso: "Chi sostiene questa tesi si affida alla tecnologia della cattura e del sequestro della CO2 (Ccs). Anche alla Iea la riteniamo importante, ma quando andiamo a vedere i progressi fatti negli ultimi vent'anni, scopriamo che è una sequenza di delusioni. Per questo non ci convince l'eccessiva fiducia riposta da molte aziende fossili nella Ccs". Il presidente di Cop28 Sultan Al Jaber propone di triplicare le rinnovabili installate: "Credo sia possibile una convergenza a Dubai. Tuttavia a Cop28 non si deciderà chi aumenterà e di quanto, anche se il segnale ai mercati sarà comunque molto forte". (segue) (Res)