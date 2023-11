Energia: Birol (Iea), Italia stia attenta a investire nel gas, il futuro è l'idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito, invece, al nucleare: "Dopo Fukushima la fame di nucleare era venuta meno, ma ora sta tornando. Chi aveva già delle centrali ne sta prolungando la vita. Se invece si vuole costruire nuove centrali, occorre sapere che ci vuole tanto tempo, e che dunque il nucleare non può dare un contributo immediato al taglio delle emissioni. Ma il nostro fabbisogno di elettricità continuerà a crescere, e anche se le rinnovabili faranno la parte del leone, il nucleare avrà un ruolo importante". L'Italia pianifica nuovi gasdotti per diventare l'hub europeo del gas: "Gli investimenti su larga scala nei combustibili fossili - rileva il direttore - devono essere molto ben meditati. Nel caso del gas per due ragioni. A partire dal 2025 ci sarà un nuovo grande afflusso di gas naturale dagli Usa, dal Qatar e da altri paesi: tra il 2025 e il 2030 ne arriverà sarà quanto ne abbiamo consumato negli ultimi venti anni. La seconda ragione è che la domanda di gas naturale in Europa non sarà così forte in futuro, mentre crescerà quella di idrogeno. Quindi vanno costruire infrastrutture pronte a essere riconvertite". Il governo italiano ha in cantiere un Piano Mattei per aiutare i Paesi africani: "Occorre trattare i temi energetici e climatici lasciandosi guidare dall'empatia. In Africa più di mezzo milione di persone non ha accesso all'elettricità. Il problema sarà risolto con le rinnovabili, ma l'Africa ha anche il gas naturale e io penso che lo dovrebbe usare, perché avrebbe un impatto minimo in termini di emissioni", ha concluso Birol. (Res)