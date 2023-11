Medio Oriente: ministero Sanità Gaza, sale a 11.320 il bilancio dei morti dal 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito ad almeno 11.320 morti, di cui 4.650 bambini e 3.145 donne, e 29.200 feriti, tra i quali il 70 per cento sono donne e bambini, il bilancio delle vittime palestinesi del conflitto tra Israele il movimento islamista Hamas, iniziato lo scorso 7 ottobre, nella Striscia di Gaza. Lo si apprende dall’ultimo bilancio diffuso dal ministero della Sanità di Gaza. Inoltre, 25 dei 35 ospedali e 52 delle 72 cliniche della Striscia sono attualmente fuori servizio perché danneggiate dai bombardamenti delle Forze di difesa israeliane (Idf) o per mancanza del carburante necessario per far funzionare i generatori. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, nel conflitto hanno perso la vita 202 operatori sanitari e 36 membri della protezione civile, mentre tra il personale medico si contano oltre 200 feriti. I bombardamenti aerei israeliani, inoltre, hanno colpito più di 60 ambulanze, di cui 55 sono state danneggiate in modo irreparabile. All’interno del complesso ospedaliero Al Shifa, il più grande di Gaza, ieri i corpi di 179 morti sono stati seppelliti in una fossa comune, a causa dell’impossibilità di trasportarli al di fuori della struttura, mentre è in corso “un’operazione mirata e precisa” delle Idf. Da parte israeliana, intanto, le Idf hanno annunciato questa mattina all’alba che ieri altri due militari, Omri Yosef David e Yedidya Asher Lev, sono morti nelle operazioni di terra nella Striscia di Gaza, portando il bilancio delle vittime tra le fila delle forze israeliane a 48. (Res)