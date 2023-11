Medio Oriente: milizia Houthi, colpiremo navi israeliane nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La milizia sciita yemenita filo-iraniana degli Houthi ha annunciato che continueranno gli attacchi contro obiettivi israeliani, in particolare contro le imbarcazioni israeliane nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al Mandab. Lo ha dichiarato ieri il capo della milizia, Abdul Malik al Houthi, in un discorso televisivo diffuso dall’emittente “Al Masirah”. “Ricerchiamo costantemente qualsiasi imbarcazione israeliana nel Mar Rosso, nello stretto di Bab al Mandab e in prossimità delle acque territoriali yemenite”, ha dichiarato Al Houthi, “continueremo a organizzare operazioni di sostegno contro tutti gli obiettivi sionisti che possiamo raggiungere in Palestina o al di fuori”. (Res)