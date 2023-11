Corea del Nord: inviata speciale Usa Turner in visita a Brexelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviata speciale per le questioni dei diritti umani in Corea del Nord, Julie Turner, si recherà in visita a Bruxelles, in Belgio, per due giorni a partire da oggi. Durante la visita, Turner incontrerà rappresentanti della Corea del Sud per consultazioni bilaterali sui diritti umani nel Nord. Turner incontrerà anche rappresentanti dell'Unione europea e altri partner, nonché rappresentanti della società civile e transfughi nordcoreani per discutere degli sforzi volti a promuovere il benessere del popolo nordcoreano.(Was)