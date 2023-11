Siria: la Resistenza islamica in Iraq rivendica attacco contro base Usa di Koniko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie sciite filo-iraniane, ha rivendicato ieri un attacco contro la base militare statunitense nel giacimento petrolifero di Koniko, nella campagna di Deir ez Zor, nell’est della Siria. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato dalla Resistenza islamica in Iraq. “In risposta ai crimini commessi dal nemico (Israele, ndr) contro il nostro popolo a Gaza, i nostri combattenti hanno colpito la base dell’occupazione statunitense nel giacimento petrolifero di Koniko con una salva di missili che ha colpito direttamente l’obiettivo”, si legge nel comunicato. Dallo scorso 17 ottobre, le autorità statunitensi hanno registrato un totale di 55 attacchi contro le truppe Usa di stanza in Iraq e in Siria. La vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, inoltre, ha dichiarato durante un briefing con la stampa che “ad oggi, 59 soldati sono rimasti feriti lievemente a seguito di questi attacchi: sono tutti tornati in servizio”. (Res)