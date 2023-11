Corea del Sud: Usa schiereranno bombardieri strategici B-52 per esercitazioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti schiereranno bombardieri strategici B-52 nel corso di esercitazioni aeree congiunte in programma da oggi in Corea del Sud. Lo riferiscono fonti citate dall’agenzia di stampa coreana “Yonhap”, che caratterizzato l’impiego dei bombardieri come “una nuova dimostrazione di forza nei confronti della Corea del Nord”. Caccia coreani scorteranno i bombardieri capaci di veicolare armi nucleari durante un sorvolo del territorio sudcoreano questa sera, secondo fonti informate citate dall’agenzia. (segue) (Git)