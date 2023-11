Corea del Sud: Usa schiereranno bombardieri strategici B-52 per esercitazioni congiunte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa dei 17 Stati membri del Comando delle Nazioni Unite in Corea (Unc) hanno ribadito ieri il loro impegno all'azione collettiva nel caso di azioni ostili o attacchi armati da parte della Corea del Nord nella Penisola coreana. I rappresentanti dei 17 Stati si sono riuniti a Seul per riaffermare la loro unità e la missione del Comando. Quella di oggi è stata la prima ministeriale della Difesa dell’Unc in assoluto, ed è coincisa con il 70mo anniversario della firma dell'accordo di armistizio che interruppe le ostilità tra le due Coree nel 1953. “Gli Stati membri dell’Unc hanno dichiarato che saranno uniti in caso di ripresa delle ostilità o attacchi armati nella Penisola coreana che mettano alla prova i principi delle Nazioni Unite e la sicurezza della Repubblica di Corea", recita una dichiarazione congiunta adottata al termine dell’incontro. Il Comando guidato dagli Stati Uniti è una forza militare multinazionale istituita nel 1950 per coordinare il sostegno bellico alla Corea del Sud durante la Guerra di Corea. Dopo l’interruzione delle ostilità nel 1953, il Comando ha assunto un ruolo di supervisione dei termini dell’armistizio lungo la Zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, che tecnicamente rimangono in stato guerra. (Git)