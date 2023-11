Medio Oriente: Hamas accusa Israele di colpire ospedali per costringere i civili alla fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha accusato le Forze di difesa israeliane (Idf) di colpire le strutture sanitarie della Striscia di Gaza per costringere la popolazione palestinese all’“emigrazione forzata”. Lo ha dichiarato Osama Hamdan, uno degli esponenti di spicco di Hamas, aggiungendo che la “carneficina” avvenuta nel complesso ospedaliero Al Shifa di Gaza rappresenta “una vergogna per tutti coloro che non hanno agito”. “E’ ormai chiaro per il mondo intero che l’obiettivo delle forze di occupazione (Israele, ndr) nel colpire ospedali, centri sanitari e infrastrutture della Striscia di Gaza è privare la nostra popolazione dei servizi di base”, ha aggiunto Hamdan, sottolineando che una simile dinamica costituisce “una ripetizione degli scenari della Nakba (in arabo “catastrofe”) del 1948”. “Il fatto che i medici abbiano dovuto seppellire 179 morti nella corte del complesso Al Shifa, nella città di Gaza, è una vergogna per tutti coloro che non hanno adottato misure per fermare il massacro del secolo contro i civili, gli innocenti”, ha concluso l’esponente di Hamas. (Res)