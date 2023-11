Imprese: Fincantieri, nei primi nove mesi ricavi in aumento dell'1,3 per cento a 5,38 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri chiude i primi nove mesi del 2023 con ricavi pari a 5.383 milioni euro: un incremento dell’1,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, confermando le aspettative per il 2023. In linea con le previsioni, si legge in una nota di Fincantieri, l’incremento complessivo vede un aumento significativo dei ricavi del settore Offshore e navi speciali, che chiude i primi nove mesi del 2023 con ricavi in aumento del 28,2 per cento, e dal business Sistemi, Componenti e Infrastrutture, che presenta un aumento dei ricavi di circa il 35,3 per cento. La crescita di questi settori compensa la riduzione dei ricavi del settore Shipbuilding, che registra una diminuzione del 5,3 per cento rispetto al 30 settembre 2022. Al lordo dei consolidamenti, Shipbuilding contribuisce per il 74 per cento (80 per cento nei primi nove mesi 2022), Offshore e Navi speciali per il 12 per cento (10 per cento nei primi nove mesi 2022) e Sistemi, Componenti e Infrastrutture per il 14 per cento (10 per cento nei i primi nove mesi 2022) sul totale ricavi e proventi di Gruppo.(Rin)