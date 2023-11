Medio Oriente: Brigate Al Qassam, uccisi nove militari israeliani a nord di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Brigate del martire Izz al Din al Qassam, note anche come Brigate Al Qassam, ala militare del movimento islamista palestinese Hamas, hanno annunciato di aver ucciso nove soldati e di aver danneggiato e distrutto 22 veicoli militari delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso ieri dalle Brigate Al Qassam sul loro sito web ufficiale. Nel testo si legge che due militari israeliani sono stati uccisi durante gli scontri a Beit Hanun, mentre gli altri sette hanno perso la vita lungo l’asse settentrionale della città di Gaza. I 22 veicoli militari, precisano le Brigate Al Qassam, sono stati colpiti da razzi anticarro artigianali Al Yassin 105, nei combattimenti o in imboscate avvenuti nei dintorni di Gaza. Inoltre, le brigate hanno rivendicato attacchi per mezzo di razzi contro Tel Aviv, Haifa ed Eilat. (Res)