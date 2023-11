Russia-India: firmato memorandum su cooperazione nel settore produzione droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Transport Budushego, impegnata nello sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto, e l'azienda indiana Sasaa Electronics Private Limited per la produzione di microelettronica, hanno firmato un memorandum sullo sviluppo della produzione dei droni in India, inclusa la produzione congiunta. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Le due società hanno firmato il documento corrispondente a margine del Salone aeronautico di Dubai. Si osserva che questa è stata la prima volta quando il sistema russo di sviluppo di droni è uscito sul mercato internazionale. Come ha osservato Yuri Kozarenko, direttore generale di Transport Budushego, i droni saranno utilizzati in agricoltura e nella consegna di merci in India. Kozarenko ha aggiunto che il clima caldo e umido, così come le zone di alta montagna dell'India potrebbero essere una sfida. "Abbiamo in programma di migliorare in modo significativo i modelli degli aeromobili a pilotaggio remoto esistenti di Transport Budushego e sviluppare nuove tecnologie", ha affermato il capo dell'azienda russa. (Rum)