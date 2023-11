Ucraina: esercitazioni di gruppi mobili per la difesa aerea al nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte oggi nella zona settentrionale dell'Ucraina le esercitazioni militari di gruppi mobili per la difesa aerea. Lo ha annunciato su Facebook il comandante delle forze congiunte delle Forze armate dell'Ucraina, Serhii Naiev. I gruppi mobili per la difesa aerea sono stati creati in Ucraina la scorsa primavera per distruggere i droni kamikaze russi. Queste truppe utilizzano i veicoli fuoristrada su cui sono installati sistemi missilistici di difesa aerea portatili, mitragliatrici con mirino antiaereo o altre armi. Nel corso delle esercitazioni i militari ucraini hanno imparato ad identificare e distruggere bersagli nemici in aria. "Durante le esercitazioni sono state utilizzate sia le armi fornite dai Paesi partner che armamenti sovietici", ha osservato Naiev. (Kiu)