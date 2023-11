Imprese: Fincantieri, nei primi nove mesi ricavi in aumento dell'1,3 per cento a 5,38 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel terzo trimestre, rende noto Fincantieri, prosegue il percorso di ripresa della marginalità che porta l'Ebitda dei primi 9 mesi ad euro 276 milioni (euro 172 milioni nei primi nove mesi del 2022), con un Ebitda margin al 5,1 per cento (3,2 per cento al 30 settembre 2022 e 3,0 per cento al 31 dicembre 2022). Come noto, il 2022 ha risentito significativamente del fenomeno inflattivo, della ridotta marginalità del business delle Infrastrutture a seguito della review effettuata dal management e della svalutazione di lavori in corso effettuate per riflettere il rischio controparte di un armatore cruise. Si confermano le previsioni al 5 per cento per il 2023.(Rin)